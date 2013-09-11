澳洲数据：9月Westpac-MI消费者信心指数升至33个月高位--调查

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
此项调查在9月2-8日进行。9月7日保守派自由党-国家党联盟一如预期赢得大选，结束了三年来工党政府领导层不时更迭的混乱局面。
“我认为可以合理得出的结论是，大选结果若不是大力提振消费者信心的主导因素，也起到了重要作用，”Westpac首席分析师Bill Evans表示。
消费者信心指数升至110.6，创2010年12月以来最高，较上年同期上升12.7%，意味着目前乐观者数量明显超过悲观者数量。
衡量未来12个月经济状况的分项指标9月上升8.7%，反映未来五年经济状况的指标上升7.1%。
受访者对自身财务状况更加谨慎，认为情况比去年更糟糕一些。衡量未来12个月家庭财务状况的指标微升1.6%。(完) (编译 于春红/王翔琼；审校 王兴亚)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。