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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 09:08 BJT

澳洲数据：9月Westpac-MI消费者信心指数升至33个月高位--调查

此项调查在9月2-8日进行。9月7日保守派自由党-国家党联盟一如预期赢得大选，结束了三年来工党政府领导层不时更迭的混乱局面。

“我认为可以合理得出的结论是，大选结果若不是大力提振消费者信心的主导因素，也起到了重要作用，”Westpac首席分析师Bill Evans表示。

消费者信心指数升至110.6，创2010年12月以来最高，较上年同期上升12.7%，意味着目前乐观者数量明显超过悲观者数量。

衡量未来12个月经济状况的分项指标9月上升8.7%，反映未来五年经济状况的指标上升7.1%。

受访者对自身财务状况更加谨慎，认为情况比去年更糟糕一些。衡量未来12个月家庭财务状况的指标微升1.6%。(完) (编译 于春红/王翔琼；审校 王兴亚)

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