中国个股：中国重工拟定向增发募资逾80亿，收购军工总装资产开先河

路透上海9月11日 - 中国船舶重工股份有限公司 周三公告，拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者，非公开发行不超过22.08亿股，募集资金至多84.8亿元人民币，用以收购军工重大装备总装资产及业务等。此将开创军工重大总装资产证券化的先河。

刊登在上海证券交易所的公告称，拟注入超大型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及相关资产。非公开发行是大股东中船重工集团持续履行承诺，在推进“整体上市、分步实施”方案。

方案设定每股发行价不低于3.84元，大连造船厂集团和武昌造船厂集团拟分别认购本次非公开发行股票总量的10%。募集资金中，约32.75亿元用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产。

另外将投资不超过26.61亿元资金，用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目，并补充流动资金不超过25.44亿元。

中船重工集团为大船集团和武船集团的控股股东，持有两者100%股份，而此次非公开发行完成后，中船重工集团合计持有上市公司中国重工的股份比例将下降至63%。

公告称，非公开发行完成后，集团军工军贸收入占比预计将大幅提升到20%以上，最终形成以军品为核心，包含军品业务、海洋经济业务、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大产业布局。

收购完成后，大船集团不再承担具体的生产经营业务，而大船重工在注入目标资产后将成为国内唯一汇聚军工、造船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团。

公告称，大船集团和武船集团都是国家重点军工企业，大船集团被誉为新中国“海军舰艇的摇篮”，武船集团则承担了中国多项军用战斗及辅助舰船及其他相关国防装备的生产任务。

本次发行已获董事会审议通过，尚需国务院国资委、公司股东大会批准和证监会核准。