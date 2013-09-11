新债招标：中国铁路总公司七年债利率5.2%落在区间上限，20年5.5%

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海9月11日 - 业内人士周三透露，中国铁路总公司今日招标发行的今年第四期铁道债，其中150亿元人民币七年期品种中标利率为5.20%，落在招标利率区间上限；而50亿元的20年期中标利率为5.50%。
业内人士并透露，七年和20年期品种的投标倍数分别为1.13和2.06倍。
本期债招标方式为单一利率(荷兰式)招标，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人主体信用等级和本期债信用等级均为AAA。
该债发行日为9月12日(周四)，联合主承销商为国泰君安证券、中信证券、光大证券、中银国际证券、瑞银证券和中投证券，其中国泰君安证券为牵头主承销商。
今年已发行铁道债招标细节如下：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15%
第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%
100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35%
第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20%
第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%
50 20 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60%
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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