台湾政经：总统马英九希望国民党籍立法院长王金平主动请辞

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透台北9月11日 - 台湾国民党主席、总统马英九周三表示，希望国民党籍立法院长王金平能知所进退，主动请辞立法院长、国民党不分区立法委员的职务。外界认为，马、王之争可能令政治动荡不安，扰乱金融市场安定。
针对先前马英九严辞抨击国民党籍的立法院长王金平关说一事，王金平周二晚间返台并发表声明表示，特侦组片面认定他关说，未审先判，他无法接受非法指控。
马英九旋即在上午8点半召开记者会表示，事实只有一个，“(王金平院长)不能回避最核心关键的问题，关说这个事实。”
国民党周三将召开考纪会针对王金平关说案做出最新决定，外界预估可能做出开除王金平党籍立法委员的职务，这样一来，王金平即自动丧失立法院长的一职。
台湾总统府周日发布新闻稿件严辞抨击，立法院长王金平为民进党党鞭(在立法院的代表)的司法案件，关说(游说)法务部长及台高检检察长，是侵犯司法独立最严重的一件事，也是台湾民主法治发展最耻辱的一天。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)