台湾政经：总统马英九希望国民党籍立法院长王金平主动请辞

国民党周三将召开考纪会针对王金平关说案做出最新决定，外界预估可能做出开除王金平党籍立法委员的职务，这样一来，王金平即自动丧失立法院长的一职。

台湾总统府周日发布新闻稿件严辞抨击，立法院长王金平为民进党党鞭(在立法院的代表)的司法案件，关说(游说)法务部长及台高检检察长，是侵犯司法独立最严重的一件事，也是台湾民主法治发展最耻辱的一天。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)