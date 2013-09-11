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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 09:01 BJT

台湾政经：总统马英九希望国民党籍立法院长王金平主动请辞

路透台北9月11日 - 台湾国民党主席、总统马英九周三表示，希望国民党籍立法院长王金平能知所进退，主动请辞立法院长、国民党不分区立法委员的职务。外界认为，马、王之争可能令政治动荡不安，扰乱金融市场安定。

针对先前马英九严辞抨击国民党籍的立法院长王金平关说一事，王金平周二晚间返台并发表声明表示，特侦组片面认定他关说，未审先判，他无法接受非法指控。

马英九旋即在上午8点半召开记者会表示，事实只有一个，“(王金平院长)不能回避最核心关键的问题，关说这个事实。”

国民党周三将召开考纪会针对王金平关说案做出最新决定，外界预估可能做出开除王金平党籍立法委员的职务，这样一来，王金平即自动丧失立法院长的一职。

台湾总统府周日发布新闻稿件严辞抨击，立法院长王金平为民进党党鞭(在立法院的代表)的司法案件，关说(游说)法务部长及台高检检察长，是侵犯司法独立最严重的一件事，也是台湾民主法治发展最耻辱的一天。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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