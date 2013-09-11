《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月11日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗与金融机构负责人有约，今日进入第七场的期货负责人会议，期货公会特别在会前公布诉求，希望加速国际期货交易所联结挂牌、推出人民币计价期货、开放大陆人士来台开户投资国际期货和放宽银行与保险业期货投资限制。

--为进一步扩大国内投信商机，金管会主委曾铭宗昨日与投信负责人座谈时，允诺将对国内投信祭出〞差异化管理〞，表现较佳的投信未来不受限同时间只能送审一档基金，同时也能进一步扩大申报生效的基金范围。

*经济日报：

--金管会昨日同意开放国内投信到OBU（国际金融业务分行）、OSU（国际证券业务分公司）发行投资台股的外币基金，以吸引外人投资；对基金送审档数也将采差异化，好公司一次可送多档，不限一档。

--大陆首部旅游法10月1日起实施，交通部观光局副局长张锡聪昨日表示，短期市场将受震荡，预期大陆团来台旅游，9到10月会有一波急升。

--新台币合理价位在哪，昨日引发台湾区机械工业同业公会理事长徐秀沧与中央银行副总裁杨金龙激辩。杨金龙以八大论点强调日圆、韩元贬值有其历史因素，且年初迄今是新台币贬得较多，他直指，〞提升出口竞争力，宜由提高生产力着手。〞 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。