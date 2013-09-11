中国经济：上海自贸区总体方案基本定稿，最快将于本周公布--报载

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海9月11日 - 上海证券报周三报导，中国（上海）自由贸易试验区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于本周正式对外披露；而在方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。
报导援引知情人士透露，自贸区总体方案涉及近100项试点任务，其中超过一半属于制度创新的范畴。制度创新主要集中在四个方面，分别是：扩大投资领域的开放、推进贸易发展方式的转变、金融领域的开放以及加快政府职能的转变。
在金融领域开放方面，自贸区将探索建立试验区金融监管新体制，将会有一揽子制度创新，包括人民币自由兑换、资金自由流通等。
报导还引述上海综合保税区管理委员会处长张红介绍，为了推进贸易发展方式转变，自贸区将鼓励发展诸多新型业态，包括发展电子商务、融资租赁、高端维修、大宗商品交易、离岸贸易等。
中国国务院近日已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。 （完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。