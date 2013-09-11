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债券 | 2013年 9月 11日 星期三 08:53 BJT

路透基点：山东魏桥创业集团签署5.8亿元人民币两年期贷款--RLPC

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，山东魏桥创业集团有限公司今日签署一笔5.8亿元人民币(9,500万美元)两年期贷款。

Westpac Banking Corp为独家主办行，承贷1亿元。四家台湾银行各承贷1.2亿元，他们是彰化银行昆山分行、华南银行深圳分行、台湾土地银行上海分行和合作金库苏州分行。

此次贷款附有一年延期选择权，吸引到银行超额承贷，原目标规模5亿元人民币。

金杜律师事务所为此次交易的法律顾问。

根据公司网站提供的信息，山东魏桥创业集团总资产989亿元人民币，有八个生产基地。(完)

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