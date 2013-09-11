路透基点：山东魏桥创业集团签署5.8亿元人民币两年期贷款--RLPC

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，山东魏桥创业集团有限公司今日签署一笔5.8亿元人民币(9,500万美元)两年期贷款。
Westpac Banking Corp为独家主办行，承贷1亿元。四家台湾银行各承贷1.2亿元，他们是彰化银行昆山分行、华南银行深圳分行、台湾土地银行上海分行和合作金库苏州分行。
此次贷款附有一年延期选择权，吸引到银行超额承贷，原目标规模5亿元人民币。
金杜律师事务所为此次交易的法律顾问。
根据公司网站提供的信息，山东魏桥创业集团总资产989亿元人民币，有八个生产基地。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。