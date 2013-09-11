《全球重要经济事件一览表》--9月11日-9月18日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月11日(三)
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国零售商Metro组织的零售集会上发表主题演讲(1700)。
日本青森--日本央行审议委员石田浩二向企业领导人发表讲话。
9月12日(四)
华盛顿--美国财政部金融研究办公室(Office of Financial Research)主任Richard Berner参加商品期货交易委员会(CFTC)下属技术咨询委员会举行的公开会议并讲话(1400)。
伦敦--英国央行总裁卡尼，以及央行货币政策委员会委员费希尔、迈尔斯和麦卡弗蒂赴议会财政委员会做报告(0900)。
法兰克福--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)在法兰克福大学发表演讲(1400)。
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方利率。
拉脱维亚里加--欧洲央行总裁德拉吉在拉脱维亚央行主办的欧元会议上发表讲话。
9月13日(五)
伦敦--德国央行委员会成员Andreas Dombret在Chatham House活动上发表讲话。
立陶宛维尔纽斯--欧元区和欧盟财长非正式会议(至9月14日)。
法兰克福--前欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯在法兰克福大学发表讲话(0800)。
9月16日(一)
伦敦--欧洲央行执委普雷特在伦敦政治经济学院组织的会议上讲话(0830)。
迪拜--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个金融会议上作关于市场基础设施的讲话(0530)。
柏林--欧洲央行总裁德拉吉在德国工业联合会组织的会议上发表讲话(0800)。
9月17日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景讲话(0800)。
斯洛伐克伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国季度最新的宏观经济预测召开记者会(1100)。
9月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。
伦敦--英国央行公布9月货币政策委员会会议记录。
温哥华--加拿大央行总裁波洛兹发表演讲并召开记者会(1425)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。