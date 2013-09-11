银行观点：中国经济今年将保持7.5%增长，明年初或现“双重通胀”--星展银行

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透北京9月11日 - 星展银行最新发布报告预计，直到年底，中国经济将保持7.5%的稳步增长，但这不算是可持续的V字型回弹。
报告认为,2014年初则可能出现“双重通胀”的情况。“双重通胀”指的是在实体产品市场看到通货紧缩出现，但在楼市方面继续出现资产价格通胀上升。
“现今中国政府的宏观经济管理原则为支持经济增长底线，而并非快速回弹。目前欠缺有利的政策来推动可持续的回弹。保持现状是政府主要的策略。”星展银行高级经济师梁兆基称。
此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。
报告认为，在中国审计署完成对地方债现有规模的摸底工作以前，相信政府不会有太大的动作。决策者不能过度刺激经济，也不能允许经济继续放缓。与此同时，决策者也不能轻易刺破楼市泡沫。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。