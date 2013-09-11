银行观点：中国经济今年将保持7.5%增长，明年初或现“双重通胀”--星展银行

路透北京9月11日 - 星展银行最新发布报告预计，直到年底，中国经济将保持7.5%的稳步增长，但这不算是可持续的V字型回弹。

报告认为,2014年初则可能出现“双重通胀”的情况。“双重通胀”指的是在实体产品市场看到通货紧缩出现，但在楼市方面继续出现资产价格通胀上升。

“现今中国政府的宏观经济管理原则为支持经济增长底线，而并非快速回弹。目前欠缺有利的政策来推动可持续的回弹。保持现状是政府主要的策略。”星展银行高级经济师梁兆基称。

此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。