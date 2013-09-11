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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 09:02 BJT

《台湾重要政经日程》--9月11日

===================今日重要政经消息=====================

9/11(三)

-- 9:00 两岸电子商务高峰座谈会。

--14:00 2013瑞信亚洲科技论坛。

--14:30 渣打银行举办〞环球经济论坛--2014年经济及市场展望〞。

--14:30 开发金控 召开投资人说明会。

=================近期重要政经消息======================

9/12(四)

--12:30 台湾央行标售两年期存单，金额100亿台币。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。

9/15(日)

--马英九总统与民进党主席苏贞昌辩论〞两岸服贸协议〞。

9/17(二)

--资策会〞展望2014全球资通讯产业发展趋势记者会〞。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

9/23(一)

--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。

--14:00 台湾财政部公布第四季公债/国库券发行计画。

9/25(三)

--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。

--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。

9/26(四)

--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。

--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。

10/4(五)

--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。

10/7(一)

--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数年增率，上月为年减0.79%。 *--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

11/20(三)

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)

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