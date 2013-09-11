台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透台北9月11日 - 台湾央行周三表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为3,637.30亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行1,573亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为95亿台币，累计超额准备为543亿台币，加计前期1%的超额准备为1,332亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。