港报社评：美国国际领导力降，亚太反安稳--经济日报9月11日

叙利亚政府放风交出化武，美国总统奥巴马攻叙口风立即转软。惟不论美国最终是否攻打叙国，都已成大输家，因其对叙问题进退失据，更无法号召盟友，凸显美国的世界警察角色已渐退色，惟此对缓和亚太局势或有积极意义。 叙国局势突峰回路转，该国化武将在国际监督下逐步销毁。奥巴马虽质疑叙国诚意，惟口风明显放软。表面上，叙国在美国武力威慑下退让，实际上美国却是最大输家。 美国在2008年金融海啸后国力受挫伤；且月前更被中情局「叛谍」斯诺登揭露华府肆意暗中监控全球互联网，严重冲击国际对美国的信任。 惟更关键是，美国在2003年指控伊拉克藏大杀伤力武器，但挥军推翻萨达姆后，却被揭发指控原是说谎。且现有证据指不少叙国化武的原料来自美、英等，故在有确切证据证明叙国政府下令使用化武袭平民前，美国更难号召国民与盟友支持。 美国难再如过去般在国际上一言以为天下法，未来处理国际事务的主导能力将续退减，势须与中、俄等大国作更多合作。此对国际大局或带来消极影响，中东伊朗、以色列等可能更进取扩大其影响力，令中东局势更难安稳。然而，亚太局势或有积极变化，因这3年来美国重返亚洲，激化日本、菲律宾等积极挑衅中国，美国未来将在更多国际事务上须寻求中、俄等协助，自难如过去般纵容日菲等生事。 此可预视，日菲越在钓岛与南海的动作可能减少，与中国冲突难再升温，中国有更大的回旋空间，有利推进国内改革与发展。(A10)