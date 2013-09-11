《新兴市场重要经济事件预告》--9月11日-9月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月11日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。

9月12日(四)

里加--拉脱维亚欧元会议。拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、拉脱维亚财长Andris Vilks和央行总裁Ilmars Rimsevics及央行委员Zoja Razmusa将在会议上讲话。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

首尔--韩国央行召开货币政策会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布8月利率决议会议纪录。

布拉格--捷克央行理事会举行例行周会。没有讨论货币政策议题的计划。

9月13日(五)

首尔--韩国央行总裁金仲秀会见国内银行官员，商讨近期经济事件(2230)。

莫斯科--俄罗斯央行举行政策会议。

9月16日(一)

迪拜--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个金融会议上作关于市场基础设施的讲话(0530)。

9月17日(二)

内罗毕--肯尼亚经济成就、前景及挑战高层会议(至9月18日)。肯尼亚央行总裁Njuguna Ndung'U和国际货币基金组织(IMF)财政事务部门顾问Philip Daniel将在会议上发言。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

9月18日(三)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程