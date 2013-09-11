《新兴市场重要经济事件预告》--9月11日-9月18日

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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9月11日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
9月12日(四)
里加--拉脱维亚欧元会议。拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、拉脱维亚财长Andris Vilks和央行总裁Ilmars Rimsevics及央行委员Zoja Razmusa将在会议上讲话。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布8月利率决议会议纪录。
布拉格--捷克央行理事会举行例行周会。没有讨论货币政策议题的计划。
9月13日(五)
首尔--韩国央行总裁金仲秀会见国内银行官员，商讨近期经济事件(2230)。
莫斯科--俄罗斯央行举行政策会议。
9月16日(一)
迪拜--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个金融会议上作关于市场基础设施的讲话(0530)。
9月17日(二)
内罗毕--肯尼亚经济成就、前景及挑战高层会议(至9月18日)。肯尼亚央行总裁Njuguna Ndung'U和国际货币基金组织(IMF)财政事务部门顾问Philip Daniel将在会议上发言。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
9月18日(三)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。