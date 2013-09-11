港报社评：破解土地问题的一些迷思，理出一条活路--明报9月11日

近期，我们提出以全民公决方式，决定郊野公园土地用途和是否填海，二者都指向一点：增辟业权由政府拥有的土地来源，而非在现已业权名花有主的土地上打滚。

政府是香港的最大地主，却要经常问地从何来？但有分析认为香港并不缺乏土地，1100多平方公里面积，当中2.6万公顷土地「已建设」，其他闲置甚多，包括1100公顷丁屋地、1200公顷官地、2700公顷军事用地，另有300公顷棕地，全部都可以发展。

不过，根本不可能想像这些土地会全数由港人「公用」，愿意无私「拨出」一部分土地的人也不会很多。所以我们认为应另辟蹊径，探讨郊野公园土地使用和填海是否可行。我们建议循这两方面着手，主要基于4点理由。

（1）从填海和郊野公园这两个方法取得的会是大面积土地，郊野公园占地约440平方公里，只要可动用5%，则周边地区约2200公顷土地，就可以释放出来。至于填海，维港内确实不宜再填海，但在其他海岸线周边填海造地，看不到有何不可之理。

（2）郊野公园和填海的土地，全部归政府所有，即全民所有。郊野公园和填海土地，发展商无缘置喙，完全由政府主导，可以减少利益输送质疑。

（3）政府缺乏可用土地，最大得益者是现有土地的业权人，他们囤积的土地，变得奇货可居，政府愈渴求土地，他们愈倾向牟取更大利益。

（4）土地事宜涉及大量利益，我们认为郊野公园土地使用和填海，应该以全民公决方式决定。现在只见衆声喧哗的声言不能碰郊野公园、不应填海，若以这种状态决定香港的盛衰，相信许多人会心有不甘。(A04)