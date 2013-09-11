《香港报摘》--其他报纸重要消息9月11日

* 明报：

--在澳门主力销售直播赌桌游戏机的汇彩控股 ，计划开拓澳洲及美国市场。集团主席陈捷表示，已开发多币种兑换机及入箱设备；随着该集团近年度有利可图，下次董事会有机会讨论派息事宜。

--长江实业 大窝口昇柏山以低价开售，项目累推300个单位，发展商周二(10日)宣布尽推余下102个，并将已推出的16个提价0.2%至1.5%。新世界发展 元朗溱柏亦调整部分可供发售单位售价，平均加幅约2%。

* 星岛日报：

--凯德商用 总裁林明志表示，尽管日本经济陷入衰退，但当地的商场仍是优质的投资选择。他称，商场是日本近年兴起的概念，营运成熟的商场收益率可达6%至7%，属较佳水平。

--至少四个已批预售的全新盘，有望两个月内接力上马，四盘共为市场提供近1,677个新供应。

* 苹果日报：

--中国基建 透过招标方式，将三年前以总代价2.4亿港元购入的西贡松涛苑10幢洋房，在市场一次过放售，意向价2.88亿港元，为近期罕见大手放卖个案。

--有报导指，中银监的上海分支正向外资银行，就于当地开设银行业务收集意见。汇丰 发言人回应指，对上海自贸区发展感兴趣；渣打 发言人则表示，将会于上海自贸区的发展作出贡献，但对于监管相关消息及具体决定，则不予置评。

* 东方日报：

--花旗银行环球个人银行服务香港区总经理林钰华指，暂未见人民币存款利率有上升压力，但在美国加息预期下，3-5年期港元利率则有调升压力。

--阿里巴巴 与创维集团联合推出三款互联网电视机产品，产品搭载阿里TV操作系统及创维天赐系统，并将于10月份正式开卖。据了解，该产品的目标客群为内地人士，而在电视平台上用户可接入支付宝体系。

--税务局表示，8月全港录约111宗涉及须付额外印花税(SSD)成交，宗数创去年4月后新低。

* 文汇报：

--稻香 行政总裁梁耀进表示，两地同店销售皆见单位数跌幅。他期望下半年仍会开三间食肆分店，及四间饼店，本港则再开五间食肆分店及一至两饼店，有望达成于2017年将店舖由现时136间增加至200间。

--市传主要从事物业按揭贷款的香港信贷，拟于本周四(12日)进行推介，下周二(17日)起招股，计划集资约1亿港元，保荐人为卓亚融资。

--贝莱德新兴市场主管沈宇青表示，包括中国内地等新兴市场波幅过高，相对成熟经济体较难吸引资金流入，但预料内地经济复苏，今年经济增长有望重上7.5%至8%。

* 大公报：

--大家乐 首席执行官罗开光表示，只要顾客有需求，市场有空间，会考虑实施24小时营业。

--南洋商业银行今天起推出港元、美元及人民币定存优惠，其中港元及人民币188日定存年利率分别为1.05厘及3.08厘。而建行亚洲则推出累进式港元定存优惠，以10万元或以上新资金做六个月定存，首三个月年利率0.85厘。(完)