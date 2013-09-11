港报社评：叙乱局现转机，美应把握下台阶--文汇报9月11日

叙利亚外长穆阿利姆昨天表示，叙方已同意接受俄罗斯提出将化学武器置于国际监督之下的建议，以换取西方不对叙动武。美国对叙利亚动武，在国内国外都不获支持，如今叙方同意将化学武器交由国际社会监管，为美国终止动武提供了下台阶。美国应该把握机会，回到以政治对话和平化解中东危机的轨道上来。联合国更应加快叙利亚使用化武的调查，避免乱局升级。

尽管奥巴马政府近日努力游说国会支持攻叙，奥巴马承认无把握赢得国会授权。美联社民调显示，61%受访者希望国会否决对叙动武，仅26%支持攻叙。因为意见分歧，美国参议院亦宣布押后原定本周三举行的对叙动武授权投票。可见，国内、国际厌战反战情绪浓厚，因此，俄罗斯建议叙利亚将化武交由国际监管并获得叙方迅速积极回应，等同给奥巴马提供了一个下台阶。

国际社会对俄建议普遍反应正面。联合国秘书长潘基文称，将考虑建议联合国安理会要求叙国将化武转移至安全存放和销毁的地点；此前攻叙态度坚决的英、法亦对建议表示审慎欢迎。政治解决是叙利亚问题的唯一现实出路，奥巴马政府应看清民意所向，放弃军事干预，以免令中东局势乱上加乱。

既然叙利亚同意将其拥有的化武交由国际社会监管，联合国应该加快对叙利亚化武数量、以及有关叙利亚使用化武指控的调查，让全世界了解真相，防范叙利亚危机被误导而扩大，避免对中东乃至世界的和平稳定造成更大的冲击。(A02)