港报社评：不战而缴敍军化武为上策--星岛日报9月11日

敍利亚战局出现转机，经俄罗斯斡旋，敍利亚政府愿意向国际社会交出化学武器销毁，来换取美国取消空袭计画。美国如果能够不战而为世界消除化武威胁，效果会比单单空袭敍利亚实际。 美国民众厌倦出兵海外，奥巴马根本就不想卷入敍利亚内战的漩涡。到敍利亚首都大马士革市郊化武夺命逾千，一口咬定是政府军施放，顿成骑虎难下。日前美国国务卿克里被问及：敍利亚总统巴沙尔的政府可做甚么来免受美国空袭，答称可以下星期向国际社会交出所有化武。偏偏敍利亚政府迅即表示愿意。 俄罗斯是敍利亚政府的最大靠山。奥巴马宣布要教训敍军后，美俄都有战舰开赴波斯湾，其实大家都不希望敍利亚演变成半世纪前的「代理战争」翻版。今次克里一言既出，俄罗斯外长拉夫罗夫迅即与他及敍利亚外长联络，水到渠成。 俄罗斯对巴沙尔政府影响力强大，敍利亚政府同意交出化武，应不是说说而已的拖延策略。局势的发展，关键在美国的取态，奥巴马初步反应正面。 如果以取消开战来成功换取敍军交出所有化武，奥巴马可以避免打一场本来就不想打的仗。此外，如果空袭敍利亚要收到足够恫吓效果，规模就不可小，将对当地人民造成的苦难比一次化武袭击还要惨烈。 敍美国眼前放弃宣战的最大诱因，是能够不战而屈人之「武」，为国际社会消除一大化武威胁，尤其敍利亚无论政府军或反对派均不值得信任。有军事分析员估计敍国境内有一千公吨化武，如何视察和安排敍军交出化武，宜在联合国框架下处理，各方须努力玉成，避免节外生枝。(A06)