全球经济：欧洲央行执委亚斯穆森认为美联储紧缩政策的溢出效应恐怕会很大

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透布鲁塞尔/法兰克福9月10日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出政策刺激的影响有可能比1994年还要大。美联储在1994年开始紧缩周期，债市随之崩跌。
亚斯穆森表示，1994年的情况突显出央行明确对外沟通其扩张性政策退场策略的重要性。
“在1994年初，美国经济复苏走强，美联储开始紧缩周期，美国债市及全球债市均崩跌，”亚斯穆森周二表示。
“如果1994年的溢出效应算是大的话，那么我们可以预见在今日全球联动性更强的情况下，其溢出效应将会更大，”他在布鲁塞尔发表的讲稿中表示。
“对于主要央行是否及何时开始(退场)行动感到担忧是没错的，因为这将不会是有序的转变，”RBS分析师Richard Barwell在回应亚斯穆森的谈话时表示。“没有简单的办法。”
亚斯穆森指出，1994年的情况可以总结出两个教训，首先，要清楚央行的“回应方式”，即央行对经济数据改变的反应，这点相当重要。
他并称，第二个教训是通胀预期一定要好好控制。
“通胀担忧会放大经济发展对收益率的影响”，他并称，尽管某些国在讨论退场策略，“但对我们欧元区国家来说，开始退场还言之过早。”
欧洲央行可能会采取进一步的宽松政策：亚斯穆森称，“如果情况恶化，欧洲央行仍准备采取行动。”(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
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