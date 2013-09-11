全球经济：欧洲央行执委亚斯穆森认为美联储紧缩政策的溢出效应恐怕会很大

路透布鲁塞尔/法兰克福9月10日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出政策刺激的影响有可能比1994年还要大。美联储在1994年开始紧缩周期，债市随之崩跌。

亚斯穆森表示，1994年的情况突显出央行明确对外沟通其扩张性政策退场策略的重要性。

“在1994年初，美国经济复苏走强，美联储开始紧缩周期，美国债市及全球债市均崩跌，”亚斯穆森周二表示。

“如果1994年的溢出效应算是大的话，那么我们可以预见在今日全球联动性更强的情况下，其溢出效应将会更大，”他在布鲁塞尔发表的讲稿中表示。

“对于主要央行是否及何时开始(退场)行动感到担忧是没错的，因为这将不会是有序的转变，”RBS分析师Richard Barwell在回应亚斯穆森的谈话时表示。“没有简单的办法。”

亚斯穆森指出，1994年的情况可以总结出两个教训，首先，要清楚央行的“回应方式”，即央行对经济数据改变的反应，这点相当重要。

他并称，第二个教训是通胀预期一定要好好控制。

“通胀担忧会放大经济发展对收益率的影响”，他并称，尽管某些国在讨论退场策略，“但对我们欧元区国家来说，开始退场还言之过早。”