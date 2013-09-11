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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 09:15 BJT

全球金市：金价上涨，但仍接近三周低位

市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会在9月17-18日会议后选择缩减刺激计画，这也让金价承压。

美国期金 上涨1.10美元至每盎司1,365.10美元。

叙利亚周二接受俄罗斯的提议放弃化学武器，暂时阻止了美国对其采取军事行动。但俄罗斯和美国之间出现严重分歧，可能使妨碍联合国达成决议。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 王兴亚)

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