港报财经评论：退市变局资产重配--信报9月11日

退市变局资产重配/习广思

退市焦虑来到这刻，股市竟然镇定下来。到底联储局9月是退抑或不退？路透在上周五就业报告公布后做的调查显示，有四分三受访分析员认为会退，央行将在下星期议息后宣布缩减100亿美元买债规模，幅度较预期小，但退市过程将开始。只是到了这一刻，市场却何其冷静，周一晚纳指再创下2013年高位，标普500指数重上200天线，乐观派投资者更认为美股8月调整将近完结。纳指新高，A股回升，左右港股两大因素转向利好。中港股市延续利好气氛，炒股蜜月期较想像中还要美好。宏观层面上，中国出口回暖，工业生产回升，通胀压力不大，反映李克强维稳措施奏效。金融层面上，逐渐见到改革讯号，上海自贸区、内银优先股、人民币居高等因素，均令这一刻的中资股成为新兴市场最靓仔的那一位。A股续带动港股上升，恒指直扑23,000点，高位见22,988点，收报22,976点。国企指数突破250天线，收报10,697点。最重要的一点，大市成交额增加至782亿港元，沽空比率8.2%。

成交增，沽空减，A股升，是久违了的现象，但投资者要记住，中国是保底不托高，股市在8-9月数据会有改善，但10月数据能否继续？政策憧憬又能否持续至三中全会？作为股市短视之徒，暂时仍把中资股视为短暂投机，宏观数据起伏仍将主导中资股气氛。较值得留意的是，A股回升是扭转港股的主要因素，未来应视之为指标。资金轮流转，股票轮流炒。中移动 藉iPhone消息突破阻力，加上腾讯 愈炒愈高，中资金融股走势未疲，成为支撑恒指、国指的主要棋子。大市在这些主轴以外，依然在轮流转动，周期性股份转完再转，纸业股回落，基建股转弱；反之，航运股续升，煤炭、水泥、建材股现炒作。

其次，强弱板块持续轮动，手机设备股上周炒完见回吐；反之，内房调整完再炒，濠赌股如无人驾驶，超买未成抛售理由。近两日低残丑股炒作落后，东岳 、国航 、南航 股价低无可低，走势形势相似，由技术因素主导。个别股份甚有看头，上周提及科技股趋势，联想 股价追落后，升3.8%，市传其有意加入黑莓收购战，或成短期股价催化剂。(B02)

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大户屠杀美汇考验80/苏子

美汇指数自今年5月开始便呈现大上大落的局面，整体走势主要在80.5-84.75间激烈争持，期间市场对美元的情绪亦极为反覆，一时看好一时看淡，但基于随后美国联储局可能收水的迹象转趋明显，故美汇指数于8月回落至80.75-81.1间已获得良好承接，市场亦对美元回复信心，故美汇指数未见再次下试上半年的80.5低位支持。

近日美汇指数受到美国公布较市场预期为差的就业报告结果所影响而再次转弱，前晚美汇指数已见下试至81.7低位，此低位刚好与20天SMA及200天SMA支持相若。昨天美汇指数已自前晚的低位回升至81.95高位，反映上述两条平均线正发挥十分明显的支持力。但由于目前市场情绪深信联储局收水事在必行，即使9月不收水，亦不代表下一次议息时不会宣布收水的决定，故不少汇市炒家的入市策略均以建立美元长仓为主。

留意美国10年期国债息率近期曾升至3厘的两年新高，但美汇指数的走势却仍处于反覆争持的局面，不肯跟随10年期国债息率的升势，并且与目前市场已经看好美元的情绪呈背驰的现象，换言之，即出现了应升不升的奇怪现象，一旦美汇指数结束自5月以来的激烈争持局面后，其最终突破的方向，有可能是与市场的看好情绪相反，即美汇指数后市下破上半年的80.5低位并考验80心理关口的可能性不容抹煞。倘若本月汇市真的要来个反高潮大屠杀，相信本月美汇指数成功跌至80心理关口以下收市，将足以令汇市出现屍横遍野的情况。

高盛早前便已指出，美元未来一年或会走低，而其看淡美元的观点是，美元的短期走势将受惠于市场预期联储局的收水行动，但美元的升势只会是短暂性质，因为联储局实质的收水时间可能较市场预期的迟得多，结果令市场存在重新定价的风险，从而推动美元走低。短线而言，若美汇指数一直乏力升回本周初的82.31高位以上收市，并且成功跌破200天SMA支持，相信高盛的预期将有甚高机会成为事实。(B09)