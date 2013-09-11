中东情势：美国总统奥巴马称，尚难判断外交途径解决叙利亚问题是否奏效

路透华盛顿9月10日 - 美国总统奥巴马周二力劝美国民众支持对叙利 亚发动可能的军事打击，表示，现在还不能断定要求叙利亚总统阿萨德交 出化学武器的外交努力是否会有成效。 “现在判断这一建议会否奏效还为时尚早，”奥巴马在白宫发表演讲 时称，他指的是俄罗斯提出的建议。 “任何协议必须核实阿萨德政府遵守承诺。但该提议有可能在不动用 武力的情况下消除化学武器威胁。”(完) (编译 王兴亚；审校 于春红)