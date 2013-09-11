中东情势：美国总统奥巴马称，尚难判断外交途径解决叙利亚问题是否奏效

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透华盛顿9月10日 - 美国总统奥巴马周二力劝美国民众支持对叙利 亚发动可能的军事打击，表示，现在还不能断定要求叙利亚总统阿萨德交 出化学武器的外交努力是否会有成效。 “现在判断这一建议会否奏效还为时尚早，”奥巴马在白宫发表演讲 时称，他指的是俄罗斯提出的建议。 “任何协议必须核实阿萨德政府遵守承诺。但该提议有可能在不动用 武力的情况下消除化学武器威胁。”(完) (编译 王兴亚；审校 于春红)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。