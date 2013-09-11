路透基点：台湾富威科技正寻求15亿台币三年期贷款--RLPC

所筹资金将用于2010年签署的18亿台币三年期循环信贷的再融资。上笔贷款由玉山银行牵头，可以以台币或美元支取，利率为台币部分较二级商票利率加码65个基点，美元部分较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点。(完)