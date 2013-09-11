路透基点：台湾富威科技正寻求15亿台币三年期贷款--RLPC

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾半导体和电子零件经销商富威科技股份有限公司正寻求一笔15亿台币三年期融资案。
消息人士称，借款方行将委任一家关系银行来安排是次交易。
所筹资金将用于2010年签署的18亿台币三年期循环信贷的再融资。上笔贷款由玉山银行牵头，可以以台币或美元支取，利率为台币部分较二级商票利率加码65个基点，美元部分较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。