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债券 | 2013年 9月 11日 星期三 09:29 BJT

路透基点：台湾富威科技正寻求15亿台币三年期贷款--RLPC

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾半导体和电子零件经销商富威科技股份有限公司正寻求一笔15亿台币三年期融资案。

消息人士称，借款方行将委任一家关系银行来安排是次交易。

所筹资金将用于2010年签署的18亿台币三年期循环信贷的再融资。上笔贷款由玉山银行牵头，可以以台币或美元支取，利率为台币部分较二级商票利率加码65个基点，美元部分较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点。(完)

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