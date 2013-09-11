东京汇市：日圆兑美元触及七周低位，受奥巴马关于叙利亚演讲的影响

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透新加坡9月11日 - 日圆兑美元周三降至七周低位，此前美国总统奥巴马在有关叙利亚的电视演讲中表示，他真诚希望和平解决问题，而且最近几天看到令人鼓舞的迹象 。
近几日日圆承压，因美国对叙利亚动武有望避免。
美元兑日圆 在EBS交易平台触及100.55上方的高点 ，为7月22日以来最高。美元兑日圆最新报价持稳在100.35附近，日内低点接近100.14。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。