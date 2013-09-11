版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 09:50 BJT

东京汇市：日圆兑美元触及七周低位，受奥巴马关于叙利亚演讲的影响

路透新加坡9月11日 - 日圆兑美元周三降至七周低位，此前美国总统奥巴马在有关叙利亚的电视演讲中表示，他真诚希望和平解决问题，而且最近几天看到令人鼓舞的迹象 。

近几日日圆承压，因美国对叙利亚动武有望避免。

美元兑日圆 在EBS交易平台触及100.55上方的高点 ，为7月22日以来最高。美元兑日圆最新报价持稳在100.35附近，日内低点接近100.14。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐