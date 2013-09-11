港报财经评论：数据支持升势，高位提防震仓--经济日报9月11日

数据支持升势，高位提防震仓/林瑞芬

中国内地公布的经济数据进一步显示经济回稳，令港股锦上添花，中资股百花齐放。恒指收报22,976，升0.99%，大市成交额升至782.4亿港元。看好的投资者沉醉于当前经济改善趋势，亦要保持半分清醒。据《路透》最新调查，四分之三之受访者认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后，会宣布缩减量化宽松政策，可能宣布将每月资产购买规模由850亿美元减至750亿美元，幅度较早前预期为低。基本上，第二季以来，市场已在不断消化减买债消息，真的来临时，市场也不会太惊惶。

回看8月份中国内地大部分数据，配合经济回稳的结论，而要强调这不是前瞻性数据，是历史数据。中、港股市在6月触底回升，已有醒目资金偷步赌8月后陆续浮现回暖的经济数据。此际，大户只采取利润滚存的策略，让升势有序推进，短线一旦见狂热之兆，成交额激增至900亿港元甚至更高，不排除为短期触顶之讯号，凡事看两面。相信后市高位还会陆续出现，由于累计升幅不小后，升势将逐步放缓，甚至先出现套利回吐震仓。技术上，恒指上试下降轨23,000，一举突破固然好，可挑战下一个目标24,000。相反，若受制而回，暂时看作震仓论，即市支持22,500以至自6月延伸上升轨21,900左右，若稳守无大碍。

上证昨升1.15%至2,237，沪深两市交投增至3,288亿港元，后市反弹高度，看改革出台政策的推动力。香港上市中资股昨日表现可算百花齐放，看来大市升浪因沿周期节奏，当大市升势趋缓，等候下个突破点时，资金分散轮流炒，让升浪周期延长。继内银股后，证券股昨显着抽升；内房股在盘整后，昨又见发力，中国海外 及华润置地 等龙头升3%及3.2%，连世房 及融创中国 都抛开投得地王的困扰而跃升5.7%及3.3%；航空股接棒航运股冲上云霄，国航 及东航 等升6.4%及6%；钢铁股亦有追捧，重钢 及鞍钢 升7.2%及5.1%。能源股中，最弱势是石油及燃气系，反腐进行中，谁敢在习总头上动土，短线气氛如何好，都莫沾手为妙！短炒就讲灵活应对。(B05)

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盈利增长佳，汽车股看俏/余少文

国企指数升越牛熊界线，在经济数据好过预期下，短线可上试11,000点。以行业而言，汽车业保持明快增长，未来三年每股盈利复式增长可维持双位数，汽车股如调整值得留意。中国内地股市昨日午后显着上扬，升幅超过1%，并带动国企指数裂口升越俗称牛熊分界线的250天平均线，全日升168点或1.6%，收报10,697点，成交额增加至209亿港元，近80%主板H股随大市走高；而红筹指数升64点或1.5%，收4,418点，成交额76亿港元。

若然国指能守住牛熊线，相信可以上试11,000点以及5月反弹高位11361点，然后是大型上落区顶部12,000点，只要中国推出港股直通车即QDII2，国指颇大机会挑战15,000点。只是国指由6月低位8,640点升至目前水平，升幅约24%，其间没有较大型调整，总觉得高位沽压在增加，高追与否确实令人感到尴尬。

至于昨日中午公布的8月工业增值和社会消费品零售总额的增幅都好过预期，前者升至10.4%，是十七个月来高位，而后者13.4%升幅则是今年最高，自然令人愈来愈憧憬中国内地经济放缓已见底。其中8月汽车制造业工业增加值上升13.9%，是各行业增长最高，汽车销售额升7%至2,307亿元人民币，销售车辆上升10%至165万辆，产量则升12%至168万辆，似乎显示汽车股保持明快增长。

实际上，大部分汽车股今年上半年盈利都可保持增长，除了产销日系本田的广汽集团 盈利倒退约18%，增长最劲是去年同期基数低的比亚迪 的2,500%，撇除这两个极端例子，其他汽车股半年盈利升幅普遍由17%至52%不等。而中国内地今年1-8月汽车销量在剔除农历年所属的2月份后，每个月平均都有双位数增长，扭转2011年和2012年以单位数增长为主的走势，反映汽车业持续好转。

因此，包括广汽在内，汽车股未来盈利可望持续增长。彭博综合证券商预测，汽车股未来三年每股盈利复式增长由8%至1.7倍不等，撇除最高和最低数值后，平均增幅达36%；若然以市盈增长率作比较，汽车股都低于1倍，即各汽车股现价都是吸引。(B03)