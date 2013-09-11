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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 09:35 BJT

国际油市：NYMEX原油跌向107美元，因供应疑虑缓解

伦敦布兰特原油10月期约 上升0.05美元至每桶111.30美元，上日收低2.47美元。

叙利亚周二接受俄罗斯的提议放弃化学武器，暂时阻止了美国对其采取军事行动。但俄罗斯和美国之间出现严重分歧，可能使妨碍联合国达成决议。

分析师曾警告称，若叙利亚动乱扩散至该地区主要产油国，油价或将飙升。

石油输出国组织(OPEC)表示，全球原油市场供给充裕，尽管利比亚产出锐减，且预估2014年OPEC在全球油品市场所占比重进一步下滑。

美国能源资料协会(EIA)上调2013年全球石油增幅预估2万桶至每日111万桶，其在月报中还下调2014年石油需求增长预估3万桶至每日119万桶。

美国石油协会(API)周二公布数据显示，上周美国原油库存下滑290万桶，分析师预估为减少150万桶。汽油库存增加19.5万桶，分析师预估为下降130万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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