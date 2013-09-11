金属期市：铜价上涨，受益于中国需求预期及风险偏好改善

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
政治动荡情况缓和，通常会提振投资者对金属等风险资产的胃纳。
期铜自6月创下三年低位以来已上涨逾8%，因有更多证据显示中国经济放缓可能已触底。
中国本周公布的数据暗示经济正在好转。中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速。
中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。
中国占全球铜消费的四成左右。
期铜涨势受限，因LME最新数据显示，铜库存报588,475吨，较8月低点565,500吨增加超过2万吨。库存不断增加的趋势令投资人担心铜市供应过剩的情况正在恶化。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。