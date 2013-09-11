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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 09:25 BJT

金属期市：铜价上涨，受益于中国需求预期及风险偏好改善

政治动荡情况缓和，通常会提振投资者对金属等风险资产的胃纳。

期铜自6月创下三年低位以来已上涨逾8%，因有更多证据显示中国经济放缓可能已触底。

中国本周公布的数据暗示经济正在好转。中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。

中国占全球铜消费的四成左右。

期铜涨势受限，因LME最新数据显示，铜库存报588,475吨，较8月低点565,500吨增加超过2万吨。库存不断增加的趋势令投资人担心铜市供应过剩的情况正在恶化。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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