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债券 | 2013年 9月 11日 星期三 10:02 BJT

美国债市：投资人最近一周削减美国长债部位--摩根大通调查

路透纽约9月10日 - 周二公布的摩根大通证券的调查显示，投资人在
最近一周削减长期美债的部位，此前美国公布令人失望的就业数据，但未
能改变对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周决议缩减买债措施
的预期。
    
    分析师表示，本周的650亿美元美债供应，以及Verizon 的大
规模发债，也促使投资人削减持有的长期公债的部位。
    
    摩根大通证券称，表示自身长期美债配置比重高于投资组合基准的投
资人比率下滑至15%，低于一周前的23%。
    
    透过减少长债部位，投资人因预期市场下滑，缩短了债券部位的存续
期，或降低了利率，也降低了投资风险。市场下跌通常会让长债损失高于
短债。
    
    在摩根大通证券对其美债客户进行的调查中，有62%受访者表示，其
美债配置呈“中性”，即长期美债比重相当于其投资组合基准，该比例齐
平前一周水准。
    
    23%的美债客户表示，其美债配置“偏空”，即持有长期美债比重低
于其投资组合基准，该比率高于前一周的15%。
    
    最近一周“偏空”比例较“偏多”比例高出8个百分点，为6月24日以
来最高的净空头水准。摩根大通证券称，前一周偏多比例较偏空高出8个
百分点。
    
    在活跃客户中，有15%称其长期美债比重高于投资组合基准，该比率
低于前一周的23%。有31的客户称其部位偏空，高于前一周的15%。
    
    有54%的活跃客户称其长期美债配置比重齐平投资组合基准，该比率
低于前一周的62%。(完)
  
 (编译 王冠中; 审校 于春红)

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