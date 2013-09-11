美国债市：投资人最近一周削减美国长债部位--摩根大通调查

路透纽约9月10日 - 周二公布的摩根大通证券的调查显示，投资人在 最近一周削减长期美债的部位，此前美国公布令人失望的就业数据，但未 能改变对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周决议缩减买债措施 的预期。 分析师表示，本周的650亿美元美债供应，以及Verizon 的大 规模发债，也促使投资人削减持有的长期公债的部位。 摩根大通证券称，表示自身长期美债配置比重高于投资组合基准的投 资人比率下滑至15%，低于一周前的23%。 透过减少长债部位，投资人因预期市场下滑，缩短了债券部位的存续 期，或降低了利率，也降低了投资风险。市场下跌通常会让长债损失高于 短债。 在摩根大通证券对其美债客户进行的调查中，有62%受访者表示，其 美债配置呈“中性”，即长期美债比重相当于其投资组合基准，该比例齐 平前一周水准。 23%的美债客户表示，其美债配置“偏空”，即持有长期美债比重低 于其投资组合基准，该比率高于前一周的15%。 最近一周“偏空”比例较“偏多”比例高出8个百分点，为6月24日以 来最高的净空头水准。摩根大通证券称，前一周偏多比例较偏空高出8个 百分点。 在活跃客户中，有15%称其长期美债比重高于投资组合基准，该比率 低于前一周的23%。有31的客户称其部位偏空，高于前一周的15%。 有54%的活跃客户称其长期美债配置比重齐平投资组合基准，该比率 低于前一周的62%。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)