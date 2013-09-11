中国金融：以上海自贸区为尝试，资本项目开放有望提速--中证报

路透上海9月11日 - 中国证券报周三刊登视点文章称，以上海自贸区为尝试，中国正在推行新的开放战略。与过去三十余年出口创汇的目标不同，新的开放战略目标应通过内外运用全球资源，实现中国经济持续增长和转型升级。在这一历史要求下，资本项目开放有望提速。

中国国务院此前已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。另据上海证券报今日报导，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于本周正式对外披露；而在方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。

中证报文章指出，近期可以加快推进跨境贸易结算及资本市场跨境投资领域改革，推动人民币成为更广泛的交易和结算货币，同时推行QDII2(合格境内个人投资者)、股票市场国际板、境外发行熊猫债等资本市场改革，推动形成以人民币定价的国际资产，并在条件基本许可范围内加大试点和推广力度。 从中长期看，可全面推进外债、资本市场领域对外开放。将外债管理转向以负债率和币种匹配为核心的宏观审慎管理；允许部分非居民金融机构进入银行间市场；进一步扩大QDII(合格境内机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)主体资格，增加投资额度；允许境内银行和企业参与境外衍生品市场，允许非居民机构投资境内衍生品市场；允许个人接受或发放跨境贷款以及合法资金转移等。

同时，构建与资本自由流动相适应的跨境资金流动监测预警体系，健全风险防控措施。 文章指出，中国新的开放战略需要着力解决三大问题：一是在制造业领域着眼提升中国在全球分工的地位。如果中国的资本和技术密集型产业不能在未来赢得国际竞争力和国际市场，中国就很可能像一些拉美国家一样陷入中等收入陷阱。

未来若干年内，中国资本技术密集型产业必须具备国际竞争力，在全球新的分工格局下，在全球生产价值链中提升国际地位和产品附加值，其可能的途径，一方面是与国际企业合作，另一方面即直接进入国际市场，获取更大市场份额。

二是扩大服务业开放。长期以来，中国的出口优势主要体现在劳动密集型产业上，包括金融业在内的服务业相对落后，重要原因是对外开放程度不够。中国服务业要迅速提高市场竞争力，对外开放必然成为下一阶段新的开放战略的重要部分。

三是要培养一大批具有竞争力的跨国公司，没有这些企业，中国就无法从经济大国走向经济强国。当然，未来的开放战略中，还有人民币国际化、金融开放等内容。

文章还提到，新一轮贸易自由化正在蓬勃兴起，在此背景下，推动新的开放战略，对中国资本账户开放提出了更高要求。TISA（服务贸易协定）、TPP（跨太平洋战略经济伙伴协定）、TTIP（跨大西洋贸易和投资伙伴协议）以及中国正在与美国进行的BIT2012（双边投资协定2012年范本）的谈判内容，更加注重贸易与投资并举、服务贸易和投资协定相连。