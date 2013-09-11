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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 09:27 BJT

****《港报快速浏览》--9月11日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：不战而缴敍军化武为上策--星岛日报9月11日                           
 港报社评：叙乱局现转机，美应把握下台阶--文汇报                              
 港报社评：破解土地问题的一些迷思，理出一条活路--明报                        
 港报社评：“购岛”一年风云变，中日激争各图谋--信报                          
 港报社评：美国国际领导力降，亚太反安稳--经济日报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：数据支持升势，高位提防震仓--经济日报9月11日                   
 港报财经评论：退市变局资产重配--信报9月11日                                 
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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