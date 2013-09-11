美国个股：加拿大和安大略省政府以11亿美元出售通用汽车部分股份

路透多伦多9月10日 - 加拿大政府和安大略省政府周二表示，将出售其在通用汽车(General Motors) 持有的普通股的近四分之一。这是2009年政府为救援该汽车商而买入股票以来，逐步减少持股的长期计划的一步。

加拿大和安大略省政府将在一起大宗交易中，向美国银行 和加拿大皇家银行 旗下的RBC Capital Markets售出3,000万通用汽车的普通股。

加拿大政府称，这些股票的售价为周二收盘价减去小额折扣。通用汽车周二收于37美元，该部分股份价值合计为11.1亿美元。

加拿大和安大略省政府在2009年成为通用汽车的股东，它们共同贡献了逾100亿加元(96.6亿美元)用于救援该公司，使其避免破产。安大略省是加拿大汽车业的核心地区。

作为投资回报，两级政府要求该公司在未来若干年都保持在加拿大的生产份额。

在9月16日交易结束后，加拿大两级政府持有通用汽车股票的控股机构--Canada GEN Investment Corp.仍将持有逾1.1亿通用汽车的普通股，以及逾1,610万优先股。

在售出1,000万股票后，安大略省通过Canada GEN仍将持有通用汽车近3,670万普通股和约540万优先股。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)