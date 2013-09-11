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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 11:43 BJT

新债招标：中国七年续发国债中标收益率4.1219%，高于预期--业内人士

路透上海9月11日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的七年期固息国债，中标收益率4.1219%，高于此前4.09%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期续发国债边际中标收益率为4.1640%，首场投标倍数为2.02倍。

今日招标国债为今年第15期七年品种的第二次续发。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债9月12日至9月16日进行分销；9月18日起与原发行部分合并上市交易。

财政部第15期记账式附息国债 从2013年7月11日开始计息，票面利率3.46%。8月7日第一次续发行，中标收益率为3.7164%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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