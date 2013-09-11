新债招标：中国七年续发国债中标收益率4.1219%，高于预期--业内人士

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海9月11日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的七年期固息国债，中标收益率4.1219%，高于此前4.09%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期续发国债边际中标收益率为4.1640%，首场投标倍数为2.02倍。
今日招标国债为今年第15期七年品种的第二次续发。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。
该期债9月12日至9月16日进行分销；9月18日起与原发行部分合并上市交易。
财政部第15期记账式附息国债 从2013年7月11日开始计息，票面利率3.46%。8月7日第一次续发行，中标收益率为3.7164%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。