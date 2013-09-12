《独家新闻》大陆企业申请T股先以台币而非人民币挂牌--消息

路透台北9月12日 - 台湾政府将T股列入推动重点，据接近该政策人士提供的一份文件显示，未来大陆注册企业来台湾申请T股，初期规画以台币挂牌，而非外传的人民币。不愿具名的一位官员对路透表示，主要考量台湾人民币存量尚不充足，且须遵循大陆监管单位的要求。

文件中表示，开放大陆注册的企业对象并不限于台商企业，但仍以台商背景为优先考量。金融监理机关预计在10月前，与陆委会、法务部、财政部与内政部等相关部会取得共识后，再与大陆方面进行协商。若由时程安排推算，今年应无陆企来台挂牌T股的机会。

为强化股东的权益保护，主管机关要求将增加董监事设置的规范，凡来申请T股挂牌的大陆注册企业，除现行至少一名独立董事在台湾设有户籍外，应增订至少两名一般董事在台湾设有户籍。

文件中也显示，必须加强申请公司的资讯透明度及鼓励董监投保。企业须在申请上市的公开说明书中揭露两地法规差异对股东权益保障的影响;此外，也要鼓励董监事投保“董监责任保险”，以增加保障台湾投资人的权益。

而为争取T股的承销辅导商机，台湾金融监管机关也强调，将与大陆证监主管单位协商，建议发行人财务报表的查核签证、上市案件的辅导与承销，得由台湾相关专业人士办理。

另为强化挂牌上市后的监理，主管机关决议，应在“两岸金融监理合作了解备忘录”的架构下，两岸先签定跨境监管的具体方式，建议就调阅会计师工作底稿、同意委托专业机构查核、协商调查不法案件、司法互助与跨境求偿等进行协商。

针对上述开放T股的政策，金管会证期局一位官员在接受路透查询时表示，相关细节还在规划中，尚未定案。两岸已于今年1月底举行的首次证券期货监理合作平台会议中达成共识，双方同意朝此方向推动努力，至于如何规划有效监理合作机制及股东权益保护等议题，将于年底前择机讨论。

大陆注册企业到香港挂牌上市，称为H股，到新加坡挂牌则称S股，未来大陆注册企业来台湾挂牌上市，即称为T股，简称前两码将为“T*”。

台湾金管会已开放外国企业来台第一上市、第二上市，但大陆注册企业尚未开放来台第一及第二上市。第一上市是指外国企业原股直接到台湾挂牌；第二上市则是指已在国外交易所挂牌上市的企业，来台发行台湾存托凭证（TDR）。

台湾行政院长江宜桦日前表示，要将T股列入下一波政策推动重点，并指出政府对T股乐观其成。 (完)