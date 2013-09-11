中东情势：法国决议草案发出要求叙利亚放弃化武的最后通牒

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透联合国9月10日 - 法国提出的联合国安理会决议草案要求叙利亚在15天内全面报告其化学武器计划，并立即对联合国检察人员开放所有与化武相关的地点，否则将面临可能的惩罚措施。
这份路透周二看到的决议草案还称，安理会将可能“在叙利亚当局不遵守决议的情况下...按联合国宪章第七章的规定，对叙采取进一步的必要措施”。
联合国宪章第七章规定安理会15个成员国有采取从制裁到军事干预等措施的权力。据外交人员称，正是因为提到了联合国宪章第七章，俄罗斯就不愿意支持法国提出的决议草案。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。