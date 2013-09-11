中东情势：法国决议草案发出要求叙利亚放弃化武的最后通牒

路透联合国9月10日 - 法国提出的联合国安理会决议草案要求叙利亚在15天内全面报告其化学武器计划，并立即对联合国检察人员开放所有与化武相关的地点，否则将面临可能的惩罚措施。

这份路透周二看到的决议草案还称，安理会将可能“在叙利亚当局不遵守决议的情况下...按联合国宪章第七章的规定，对叙采取进一步的必要措施”。

联合国宪章第七章规定安理会15个成员国有采取从制裁到军事干预等措施的权力。据外交人员称，正是因为提到了联合国宪章第七章，俄罗斯就不愿意支持法国提出的决议草案。(完)