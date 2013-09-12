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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 09:13 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
     
  中国农业发展银行至多80亿元人民币两年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值为4.68%
  农发行至多100亿元五年期固息金融债上午10:00-11:00招标，利率预测均值为4.77% 
  财政部500亿元三个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标  
  中国航空集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和中国银行主承
  中国国电集团60亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承       
  国泰君安证券30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和交行等主承
  渤海证券7亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招行和招商证券等主承
  龙岩工贸发展集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承     
  湖北联合发展投资集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
  天辰化工公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-，新疆天业集团提供担保)，招商银行主承  
  江苏交通控股公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA), 国开行主承                                
                                                 
  江苏交通控股公司23亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AAA), 光大银行和招商银行主承  
  星星集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-), 兴业银行主承   
  新疆天业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+), 兴业银行主承 
  东方园林 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-), 北京银行主承  
  杭州金融投资集团有限公司7亿元5年期中票簿记建档(主体评级AA), 中信银行和中金公司主承 
  北京能源投资集团20亿元3年期中票簿记建档(主体评级AAA), 浦发银行主承                               
                                                                         
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  二、新债上市：     
    
  黔南州国有资本运营15亿元七年期固息债1380258，票面利率6.90%
  国开行60亿元10年期续发固息金融债130240，发行价99.12元
  国开行60亿元七年期续发固息金融债130239，发行价98.80元
  国开行60亿元五年期续发固息金融债130238，发行价99.56元
  国开行60亿元三年期续发固息金融债130237，发行价99.70元
  晨鸣纸业  18亿元一年期短融041360055，票面利率5.80%
  新凤鸣集团4亿元一年期短融041360056，票面利率7.50%
  中国重型汽车集团17亿元一年期短融041355032，票面利率5.50%
  三聚环保 2亿元一年期短融041369024，票面利率7.70%
  华泰证券 30亿元三个月期短融071316005，票面利率4.94%
  西南证券 10亿元三个月期短融071318002，票面利率5.05%
  福建电子信息集团2亿元一年期短融041359056，票面利率6.00%
  昆明钢铁控股15亿元一年期短融041353064，票面利率5.95%
  黄山旅游 4亿元一年期短融041353058，票面利率5.30%
  红星美凯龙家居集团5亿元五年期中票101351014，票面利率7.50%
  清华控股公司2亿元五年期中票101361009，票面利率5.64%
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  三、缴款：
    
  国开行100亿元三年期浮息债(三个月Shibor基准)130241，基本利差0.42%
  国开行100亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)130242，基本利差0.51%   
  商洛市城投10亿元七年期固息债1380240，票面利率7.05%
  上海南房集团4亿元六年期固息债1380263，票面利率6.70%
  梅州市康达公路建设10亿元七年期固息债1380265，票面利率6.95%
  北京京煤集团14亿元七年期固息债1380268，票面利率6.14%
  商洛市城投5亿元六年期固息债1380270，票面利率6.75%
  财政部代发262亿元五年期地方债139110，票面利率4.45%   
  中航发动机控股35亿元九个月期超短融
  华电集团60亿元九个月期超短融
  江阴兴澄特种钢铁有限公司2亿元一年期短融
  江苏弘盛建设工程集团3亿元一年期短融
  浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融
  九州通 8亿元一年期短融
  山东胜通集团4亿元一年期短融  
  广安爱众 2亿元一年期短融
  中国铝业  50亿元一年期短融
  沁和能源集团6亿元五年期中票
  重庆农业投资集团10亿元三年期中票
  天津港(集团)第一期10亿元七年期中票
  天津港(集团)第二期10亿元七年期中票
  电科院 2.3亿元三年期中票
  南山集团6亿元五年期中票
  广州发展电力集团公司15亿元三年期中票                                             
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  四、还本付息：
    
  山鹰纸业 1亿元一年期短融041253052到期兑付，票面利率5.40%  
  内蒙古蒙西水泥3亿元一年期短融041253053到期兑付，票面利率5.50%
  双环科技 3亿元一年期短融041253054到期兑付，票面利率5.40%
  中粮屯河 5亿元一年期短融041254044到期兑付，票面利率4.94%
  常山股份 2.7亿元一年期短融041259051到期兑付，票面利率6.50%
  中电投贵州金元集团10亿元一年期短融041261032到期兑付，票面利率4.64% 
  中国证券金融公司30亿元三个月期短融071305002到期兑付，票面利率4.50%
  财政部260亿元10年期国债090003付息，票面利率3.05%
  进出口行150亿元五年期固息债120313付息，票面利率3.78%
  中国铁路总公司100亿元七年期固息债1280279付息，票面利率4.58%
  中国铁路总公司100亿元20年期固息债1280280付息，票面利率5.14%
  常德经济建设投资集团12亿元七年期固息债1280283付息，票面利率7.19%
  深圳市燃气集团4亿元五年期中票1282331付息，票面利率5.48%
  建发股份 7亿元三年期中票1282332付息，票面利率5.10%
  湖南省高速公路总公司19亿元三年期中票1282333付息，票面利率6.30%
  云南铝业公司1亿元五年期中票1282334付息，票面利率5.93%
  浙江恒逸集团公司6亿元五年期中票1282335付息，票面利率6.13%
  江苏洋河集团12亿元五年期中票1282336付息，票面利率5.48%
  上海浦发集团10亿元10年期中票1282337付息，票面利率5.89%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
 
  -- 中国近期公布一系列亮丽经济数据后，国务院总理李克强周三表示，中国经济现在正处在转型升级的关键阶
段，当前经济发展的基本面是好的，运行是平稳的；今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。 

  --中国证券报周四援引宏源证券 总办有关负责人称，9月10日(周二)该公司从事债券交易业务的两
名员工被公安机关带走，更多信息还在进一步了解中，目前公司经营情况正常。 
    
    9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    9/23公布9月汇丰制造业PMI初值                      (8月初值为50.1)
    9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润           (1-7月为11.1%)  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值                      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/丁淑琴；审校 边竞)

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