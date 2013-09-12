《中国债券市场每日交易备忘》--9月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多80亿元人民币两年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值为4.68% 农发行至多100亿元五年期固息金融债上午10:00-11:00招标，利率预测均值为4.77% 财政部500亿元三个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标 中国航空集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和中国银行主承 中国国电集团60亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和交行等主承 渤海证券7亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招行和招商证券等主承 龙岩工贸发展集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 湖北联合发展投资集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 天辰化工公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-，新疆天业集团提供担保)，招商银行主承 江苏交通控股公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA), 国开行主承 江苏交通控股公司23亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AAA), 光大银行和招商银行主承 星星集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-), 兴业银行主承 新疆天业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+), 兴业银行主承 东方园林 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-), 北京银行主承 杭州金融投资集团有限公司7亿元5年期中票簿记建档(主体评级AA), 中信银行和中金公司主承 北京能源投资集团20亿元3年期中票簿记建档(主体评级AAA), 浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 黔南州国有资本运营15亿元七年期固息债1380258，票面利率6.90% 国开行60亿元10年期续发固息金融债130240，发行价99.12元 国开行60亿元七年期续发固息金融债130239，发行价98.80元 国开行60亿元五年期续发固息金融债130238，发行价99.56元 国开行60亿元三年期续发固息金融债130237，发行价99.70元 晨鸣纸业 18亿元一年期短融041360055，票面利率5.80% 新凤鸣集团4亿元一年期短融041360056，票面利率7.50% 中国重型汽车集团17亿元一年期短融041355032，票面利率5.50% 三聚环保 2亿元一年期短融041369024，票面利率7.70% 华泰证券 30亿元三个月期短融071316005，票面利率4.94% 西南证券 10亿元三个月期短融071318002，票面利率5.05% 福建电子信息集团2亿元一年期短融041359056，票面利率6.00% 昆明钢铁控股15亿元一年期短融041353064，票面利率5.95% 黄山旅游 4亿元一年期短融041353058，票面利率5.30% 红星美凯龙家居集团5亿元五年期中票101351014，票面利率7.50% 清华控股公司2亿元五年期中票101361009，票面利率5.64% ============================================================================ 三、缴款： 国开行100亿元三年期浮息债(三个月Shibor基准)130241，基本利差0.42% 国开行100亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)130242，基本利差0.51% 商洛市城投10亿元七年期固息债1380240，票面利率7.05% 上海南房集团4亿元六年期固息债1380263，票面利率6.70% 梅州市康达公路建设10亿元七年期固息债1380265，票面利率6.95% 北京京煤集团14亿元七年期固息债1380268，票面利率6.14% 商洛市城投5亿元六年期固息债1380270，票面利率6.75% 财政部代发262亿元五年期地方债139110，票面利率4.45% 中航发动机控股35亿元九个月期超短融 华电集团60亿元九个月期超短融 江阴兴澄特种钢铁有限公司2亿元一年期短融 江苏弘盛建设工程集团3亿元一年期短融 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融 九州通 8亿元一年期短融 山东胜通集团4亿元一年期短融 广安爱众 2亿元一年期短融 中国铝业 50亿元一年期短融 沁和能源集团6亿元五年期中票 重庆农业投资集团10亿元三年期中票 天津港(集团)第一期10亿元七年期中票 天津港(集团)第二期10亿元七年期中票 电科院 2.3亿元三年期中票 南山集团6亿元五年期中票 广州发展电力集团公司15亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 山鹰纸业 1亿元一年期短融041253052到期兑付，票面利率5.40% 内蒙古蒙西水泥3亿元一年期短融041253053到期兑付，票面利率5.50% 双环科技 3亿元一年期短融041253054到期兑付，票面利率5.40% 中粮屯河 5亿元一年期短融041254044到期兑付，票面利率4.94% 常山股份 2.7亿元一年期短融041259051到期兑付，票面利率6.50% 中电投贵州金元集团10亿元一年期短融041261032到期兑付，票面利率4.64% 中国证券金融公司30亿元三个月期短融071305002到期兑付，票面利率4.50% 财政部260亿元10年期国债090003付息，票面利率3.05% 进出口行150亿元五年期固息债120313付息，票面利率3.78% 中国铁路总公司100亿元七年期固息债1280279付息，票面利率4.58% 中国铁路总公司100亿元20年期固息债1280280付息，票面利率5.14% 常德经济建设投资集团12亿元七年期固息债1280283付息，票面利率7.19% 深圳市燃气集团4亿元五年期中票1282331付息，票面利率5.48% 建发股份 7亿元三年期中票1282332付息，票面利率5.10% 湖南省高速公路总公司19亿元三年期中票1282333付息，票面利率6.30% 云南铝业公司1亿元五年期中票1282334付息，票面利率5.93% 浙江恒逸集团公司6亿元五年期中票1282335付息，票面利率6.13% 江苏洋河集团12亿元五年期中票1282336付息，票面利率5.48% 上海浦发集团10亿元10年期中票1282337付息，票面利率5.89% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： -- 中国近期公布一系列亮丽经济数据后，国务院总理李克强周三表示，中国经济现在正处在转型升级的关键阶 段，当前经济发展的基本面是好的，运行是平稳的；今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。 --中国证券报周四援引宏源证券 总办有关负责人称，9月10日(周二)该公司从事债券交易业务的两 名员工被公安机关带走，更多信息还在进一步了解中，目前公司经营情况正常。 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/丁淑琴；审校 边竞)