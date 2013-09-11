台湾汇市：台币兑美元早盘实质汇价趋贬，连三升后暂事休息

路透台北9月11日 - 台币兑美元 周三实质汇价在盘初走弱。台币在连升三天后一早交投动能不彰，盘势陷入回贬休息，也与韩元 等主要亚币的方向一致。交易员认为，下周美国公开市场委员会(FOMC)开会在即，加上此前外资汇入已多，下周前资金再度大幅挪移的意愿不高，台币或在29.620-29.800间来回。

汇银人士指出，台币一向跟随周边货币反应，此前外资投入贸易顺差国以求资金避险停泊，台币、韩元及人民币 受惠深，但外资扬弃的东南亚货币尽管弱势但已经止稳，外资避险需求减弱，也令台币回贬。

“FOMC之前就是停一下，没有人会在这个时候追价。”一本地银行交易员说。

此外，交易员也认为，在外资汇入需求已多数消化后，台湾央行与韩国央行操作手法一致，均顺势令本币汇价走贬，在央行主观意愿不乐见台币升值过快的情况下，台币本周及下周走势料稳中略略趋贬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币的方向和现货市场一致，均略略看多美元，指标一个月期报价 早盘约在29.665/689，美元自上日现货收盘时段约29.615/635走升。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.690-29.740，上日在29.620-29.690，上日尾盘央行作价收在29.760。

本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升2.3分报29.737。

交易员观察市场最新动态：

* 台币与韩元走势一致，自上日升势中回跌

* 台股 早盘微跌，料外资汇入力道下滑

* 下周FOMC会议前台币汇价料止稳当前，不至于急升或急跌

* 进出口商也不急于进场，场中交投偏向清淡

* 台币虽走弱，但或受惠于中国经济回稳可寻得支撑

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.680-29.800

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