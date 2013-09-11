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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 10:39 BJT

中国农业：今年玉米产量料创纪录高位，稻米产量或下降--粮食信息网

路透北京9月11日 - 中国粮食信息网(www.grain.gov.cn)预计，2013年中国玉米产量料将创下纪录高位，同时稻米产量或因严重干旱受损而下降。中国是全球第二大玉米消费国。

中国粮食信息网周三公布，今年中国玉米产量料增长4.6%至2.15亿吨，稻米产量或下滑1.0%至2.02亿吨。

根据该信息网的预估，2013年中国大豆产量料将下降4.2%至1,250万吨。中国是全球最大的大豆进口国。(完)

(编译 于春红; 审校 王翔琼/徐文焰)

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