中国农业：今年玉米产量料创纪录高位，稻米产量或下降--粮食信息网

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京9月11日 - 中国粮食信息网(www.grain.gov.cn)预计，2013年中国玉米产量料将创下纪录高位，同时稻米产量或因严重干旱受损而下降。中国是全球第二大玉米消费国。
中国粮食信息网周三公布，今年中国玉米产量料增长4.6%至2.15亿吨，稻米产量或下滑1.0%至2.02亿吨。
根据该信息网的预估，2013年中国大豆产量料将下降4.2%至1,250万吨。中国是全球最大的大豆进口国。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/徐文焰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。