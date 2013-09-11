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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 10:24 BJT

日本股市：日经指数早盘触及七周高点，因叙利亚危机疑虑降温

路透东京9月11日 - 日本股市日经指数周三早盘升至七周高点，呼应美股上日收升及日圆兑美元贬值走势，叙利亚相关疑虑缓解及中国乐观数据提升人气。

日经指数 早盘中段上涨0.7%至14,526.21点，为7月25日以来最高。该指数过去两个交易日共上涨4.1%，受助于东京申办2020年奥运成功及日本第二季强劲经济成长数据。

东证股价指数 上涨0.5%至1,196.39点。早盘交投非常活络，成交量达到过去90日全天交易量均值的53.8%。

一吉资产管理公司的首席基金经理人秋野充成表示，“由于叙利亚危机可以用外交手段解决的预期升温，全球投资人冒险意愿提升，这使得日圆兑美元走低、并带动股市上涨。”

他并称，“虽然部分奥运相关个股今日受到获利了结打击，但东京举办奥运对日股而言是长期利多，这真的改变了市场动能。”(完)

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