日本股市：日经指数早盘触及七周高点，因叙利亚危机疑虑降温

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透东京9月11日 - 日本股市日经指数周三早盘升至七周高点，呼应美股上日收升及日圆兑美元贬值走势，叙利亚相关疑虑缓解及中国乐观数据提升人气。
日经指数 早盘中段上涨0.7%至14,526.21点，为7月25日以来最高。该指数过去两个交易日共上涨4.1%，受助于东京申办2020年奥运成功及日本第二季强劲经济成长数据。
东证股价指数 上涨0.5%至1,196.39点。早盘交投非常活络，成交量达到过去90日全天交易量均值的53.8%。
一吉资产管理公司的首席基金经理人秋野充成表示，“由于叙利亚危机可以用外交手段解决的预期升温，全球投资人冒险意愿提升，这使得日圆兑美元走低、并带动股市上涨。”
他并称，“虽然部分奥运相关个股今日受到获利了结打击，但东京举办奥运对日股而言是长期利多，这真的改变了市场动能。”(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。