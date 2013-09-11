台湾债市：10年期公债殖利率早盘横向整理，台股疲软压抑殖利率弹幅

路透台北9月11日 - 台湾10年期指标公债102/10 殖利率周三早盘高档横向整理。交易员认为，台债盘初殖利率随美债陷入区间高档整理，不过标债前市场观望气氛偏浓，而短线台股疲弱稍有压抑台债殖利率弹幅，料今日台债主流券维持量缩整理格局。

证券交易员表示，由于10年券102/10周六标债在即，空单昨日略见换手量，累计至周二空单量微增至83.5亿台币，市场揣测少数空单可能在标债前回补、落袋为安，但据20年券102/8的标债经验，大部分空单将在标债前夕出手突击，只是决战时间点是落在周五、周六仍看法分歧。

“ 大部分空单都在赌标债，怎么会提早下车 !”一位银行台债交易员说。

银行交易员指出，受到立法院长王金平卷入关说案的政治面因素干扰，台股相较于其他亚股表现疲软，稍有压抑台债殖利率弹升的幅度。

美国公债收益率周二攀升，因中国工业生产和零售销售数据强劲，缓和了经济放缓的担忧，而对西方牵头对叙利亚动武的担忧也缓解，令美国公债需求降低。指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.957%，较周一尾盘升4个基点。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。

早盘10:20为止，五年券102/2期公债成交1亿台币；102/10期公债的发行前交易成交11亿台币，成交量较上日同时段减少。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年期公债殖利率周三亚洲盘初落在2.965%附近。

* 台债10年券102/10殖利率早盘持续在区间高档震荡。

* 台股表现疲弱，稍有压抑台债主流券殖利率弹幅。

* 五年期利率交换(IRS)利率盘初报价1.4200/1.4500，盘旋区间高位。

* 10年期公债及五年期公债主流券早盘量能持续萎缩。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.77-1.80%

本地时间10:20时最新报价：

*102/10期公债殖利率微幅走低0.20基点报1.7780%。

以下为最新相关报导链接：

*《美债周三展望》公债收益率上涨，市场关注本周稍晚出炉的经济数据

* 综述：叙利亚宣示将放弃化学武器，然联合国尚未达成协议

* 中东情势：美国总统奥巴马将承诺研究俄罗斯关于叙利亚问题的提议

* 中东情势：叙利亚总理称支持俄罗斯提议，这将使叙利亚人民免于战争

* 美国数据：9月7日当周止连锁店销售较上年同期上升4.6%--Redbook (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)