《亚洲金融焦点》各央行准备迎接美联储调整政策，印尼风险最大

由于投资者追逐收益率更高的美债，资金大规模撤离新兴市场，其中印度成为亚洲地区遭受冲击最大的国家。这是因为和印尼一样，印度这个亚洲第三大经济体正面临不可持续的经常帐赤字，而且其财政赤字也高得令人担忧。

印度央行因为担心加剧经济放缓和推高政府借贷成本，所以不愿意提高利率。该央行采取了预防措施，将政策会议推迟到美联储会议后两天，以便在卢比徘徊在历史低位之际更加明确下一步该采取的措施。

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**其他央行可以稍候**

面对这场风暴，韩国和菲律宾等没有紧迫的外部赤字问题的经济体，或是新西兰等稳健的经济体要轻松得多。

菲律宾央行自去年底以来，将其指标利率保持在历史低位3.5%。鉴于经济享受着低通胀和强劲增长，该国央行目前不存在调整利率的压力。

资金撤离新兴市场，使得菲律宾披索今年迄今下跌了7%，股市稍早的涨幅也已经尽数回吐。但是市场风向变化并未令该国经济驶离航道，今年该国经济料将增长7%。

“和印尼等周边国家不同，菲律宾拥有充足的经常帐盈余，因此没有必要提高利率以吸引资金流入来弥补外部赤字，”瑞士信贷驻新加坡分析师Michael Wan表示。

韩国央行5月降息以支持一项财政刺激计划，此后尚无举措，但分析师认为其宽松周期已经结束。

“韩国央行没有理由会进一步降息，因为该国经济不会再恶化，”Hana Daetoo Securities的固定收益分析师Kim Sang-hoon称，“我预计明年年底将会升息，届时大多数央行都将已经开始收紧政策。”

新西兰央行自2011年年初以来就一直将隔夜现金利率维持在记录低点2.5%，但是未来数月房地产价格上涨可能会推动消费者通胀水平从目前的低位全面上升。分析师预计新西兰央行将在明年年初开始升息。(完)