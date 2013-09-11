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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 10:40 BJT

韩国汇市：韩元三日涨势可能告终，受干预疑虑所扰

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,086.9 1,084.1

日圆/韩元 10.8377/440 10.8077

韩国公债期货 * 105.62 105.59

韩国综合股价指数 1,990.97 1,994.06

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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