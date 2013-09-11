中国财政：8月全国公共财政收入同比增长9.2%--财政部

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透北京9月11日 - 中国财政部周三公布，8月全国公共财政收入8,588亿元人民币，同比增长9.2%；其中中央财政收入增长12.1%，地方财政收入增长6.5%。
财政部并公布，1-8月累计，全国财政收入89,027亿元，同比增长8.1%；同期全国公共财政支出78,676亿元，同比增加8.6%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2013年8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月
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财政收入 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2
财政支出 -- -- 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7
注： -- 中国财政部仅公布1-8月财政支出累计同比增长8.6%，未公布8月单月数据。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。