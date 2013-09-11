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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 10:54 BJT

中国财政：8月全国公共财政收入同比增长9.2%--财政部

路透北京9月11日 - 中国财政部周三公布，8月全国公共财政收入8,588亿元人民币，同比增长9.2%；其中中央财政收入增长12.1%，地方财政收入增长6.5%。

财政部并公布，1-8月累计，全国财政收入89,027亿元，同比增长8.1%；同期全国公共财政支出78,676亿元，同比增加8.6%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月

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财政收入 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2

财政支出 -- -- 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7

注： -- 中国财政部仅公布1-8月财政支出累计同比增长8.6%，未公布8月单月数据。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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