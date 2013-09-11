谁将引领智能手表革命？

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jeremy Wagstaff

路透新加坡9月4日 - 智能手表可能和智能手机一样具有突破性，但是只有几家公司拥有实现智能手表的能力和眼光。

并非因为尝试不够。手表生产商和其他企业向手表中添加计算器、日历和无线数据连接的时间已经至少有30年。

三星电子 周三在柏林推出智能手表Galaxy Gear，但熟悉内情的消息人士表示，该产品不会改变形势，更多的是时尚饰品，而非革命性产品。

索尼 升级了兼容Android的智能手表SmartWatch，苹果 和谷歌 也对开发智能手表技术表现出了试探性信号。

支持者称，市场潜力巨大。瑞士信贷指出，利用声音技术、生物识别技术、通信、云存储和耗电量的进步，到2017年，智能手表和其他可穿戴设备或成为500亿美元的市场。

“看看今天的手机通讯，这不是终点，”英国咨询公司Generator Research首席分析师Andrew Sheehy表示。

“当你看今天的手机时，重要问题是：这尽善尽美了吗？”

有人认为，智能手表和数字眼镜等可穿戴设备可以替代智能手机的很多笨拙功能，同时增加一些我们现在只能想像的新功能。

但目前为止，可穿戴设备仍是小众市场，比如Pebble Technology旗下的智能手表，今年早些时候推出后卖出了10万块，或是耐克旗下的Fuelband和Under Armour旗下的FitBit，这两家的产品主要受关注健康和喜欢健身人士的青睐。

Sheehy指出，这些企业大多魄力不够或是缺乏进入主流市场的能力。

这不只意味着资本和资源，也包括加强现有硬件、软件、云和处理数据经验的能力。

“这个技术不容易。能够做到这些的公司数量太少了，”Sheehy说道。（完）