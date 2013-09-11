台湾债市：RP利率持稳，整体资金情势平稳偏松

路透台北9月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳区间低位。交易商表示，今日整体资金情势平稳偏松，银行及投信端资金仍显宽裕，公债及公司债RP成交利率续处区间低位。

证券交易商认为，随着台债成交量表现疲弱，交易商资金缺口皆小，因此RP到期续做即可因应资金需求，加以台债利率上行风险增温，交易员多以短线交易居多，且短天期RP利率也比较好议价，因此交易商资金调度改为青睐承作短天期RP，预估本周RP成交利率可望维持在区间低位不变。

“ 还没感觉到中秋节前资金需求！”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，今日寿险端稍有解钱，不过投信及银行间资金水位偏高，周三调降RP成交利率后，这两周RP利率将先持稳在既有区间，待中秋节后资金情势再行调整。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.69-0.71%，上日亦同，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。