台湾债市：RP利率持稳，整体资金情势平稳偏松

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透台北9月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳区间低位。交易商表示，今日整体资金情势平稳偏松，银行及投信端资金仍显宽裕，公债及公司债RP成交利率续处区间低位。
证券交易商认为，随着台债成交量表现疲弱，交易商资金缺口皆小，因此RP到期续做即可因应资金需求，加以台债利率上行风险增温，交易员多以短线交易居多，且短天期RP利率也比较好议价，因此交易商资金调度改为青睐承作短天期RP，预估本周RP成交利率可望维持在区间低位不变。
“ 还没感觉到中秋节前资金需求！”一位证券商交易员称。
一大型票券商交易员亦称，今日寿险端稍有解钱，不过投信及银行间资金水位偏高，周三调降RP成交利率后，这两周RP利率将先持稳在既有区间，待中秋节后资金情势再行调整。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.69-0.71%，上日亦同，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%，区间高位略低于上日。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。