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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 10:50 BJT

韩国数据：8月进口物价同比下滑5.3%，跌速为5月以来最快

路透首尔9月11日 - 韩国8月进口物价连续第12个月下滑，而且同比下跌速度是今年5月以来最快，因原料价格下滑。

央行周三数据显示，以韩元计的进口物价较上年同期下滑5.3%，是5月同比下滑9.6%以来的最大跌幅。

央行一位官员说油价下跌是主因。8月油价较上年同期减少了1.4%。

进口物价从去年8月录得同比上升0.5%之后，就呈现下滑走势，抑制了韩国通胀。

同时，8月以韩元计的出口物价较上年同期减少2.2%，下滑速度也是今年5月以来最快。

以下为韩国进出口物价数据细目：

*8月 7月 6月 5月 4月

进口物价

较上年同期(%) -5.3 -4.3 -4.3 -9.7 -9.7

较上月(%) 0.7 -0.8 2.1 -1.8 0.1

出口物价

较上年同期(%) -2.2 -1.6 -2.0 -5.8 -5.7

较上月(%) -0.7 -0.9 2.6 -0.9 0.6

* 尚待修正。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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