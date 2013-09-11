韩国数据：8月进口物价同比下滑5.3%，跌速为5月以来最快

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔9月11日 - 韩国8月进口物价连续第12个月下滑，而且同比下跌速度是今年5月以来最快，因原料价格下滑。
央行周三数据显示，以韩元计的进口物价较上年同期下滑5.3%，是5月同比下滑9.6%以来的最大跌幅。
央行一位官员说油价下跌是主因。8月油价较上年同期减少了1.4%。
进口物价从去年8月录得同比上升0.5%之后，就呈现下滑走势，抑制了韩国通胀。
同时，8月以韩元计的出口物价较上年同期减少2.2%，下滑速度也是今年5月以来最快。
以下为韩国进出口物价数据细目：
*8月 7月 6月 5月 4月
进口物价
较上年同期(%) -5.3 -4.3 -4.3 -9.7 -9.7
较上月(%) 0.7 -0.8 2.1 -1.8 0.1
出口物价
较上年同期(%) -2.2 -1.6 -2.0 -5.8 -5.7
较上月(%) -0.7 -0.9 2.6 -0.9 0.6
* 尚待修正。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
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