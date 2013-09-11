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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 10:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回落至日低，因多方了结获利

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* 澳元/美元回落至0.9290下方，因在未能突破0.9320后多方了结获利

* 市场传闻有大量卖单集结在0.9320-0.9340

* 卖单无关叙利亚疑虑，美元/日圆仍有不错买盘

* 0.9280有小型小时支撑；上行之路在五日均值0.9230 有良好支撑，该水准前有不少买盘。(完)

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