韩国股市：早盘因获利了结而略跌，外资持续买进

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
虽然全球股市动能向上，投资人仍先落袋为安。韩国股市本月迄今上涨3.5%。
“未来一周会有可能改变外资流动的线索，”E-Trade Securities分析师ChoiKwang-hyeok说。“所以投资人选择把近期涨势获利了结，同时外资持续流入也让市场站稳脚跟。”
美联储(FED)将在下周开会，外界预料将缩减刺激举措。
外资料将连续第14日买超韩股，周三早上为止，外资净买入1,677亿韩元的韩股。
钢铁股再度引领大盘上涨，全球钢价走扬以及韩元/美元升值提升钢铁类股获利前景。现代制铁 上涨2.2%，浦项钢铁(POSCO) 上涨0.8%。
三星电子 下滑0.6%，此前对手苹果 推出新款iPhone。(完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。