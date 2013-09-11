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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 11:16 BJT

韩国股市：早盘因获利了结而略跌，外资持续买进

虽然全球股市动能向上，投资人仍先落袋为安。韩国股市本月迄今上涨3.5%。

“未来一周会有可能改变外资流动的线索，”E-Trade Securities分析师ChoiKwang-hyeok说。“所以投资人选择把近期涨势获利了结，同时外资持续流入也让市场站稳脚跟。”

美联储(FED)将在下周开会，外界预料将缩减刺激举措。

外资料将连续第14日买超韩股，周三早上为止，外资净买入1,677亿韩元的韩股。

钢铁股再度引领大盘上涨，全球钢价走扬以及韩元/美元升值提升钢铁类股获利前景。现代制铁 上涨2.2%，浦项钢铁(POSCO) 上涨0.8%。

三星电子 下滑0.6%，此前对手苹果 推出新款iPhone。(完)

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