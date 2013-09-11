澳新汇市：澳元和新西兰元获买需追捧，因风险意愿回归

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
花旗的技术分析师认为，澳元有望涨至0.9575美元，甚至0.9900。
澳洲消费者信心指数大涨也有助澳元走势，此外该国利率处于记录低位与政府更替的前景，提升了市场对经济前景的乐观态度。
此前中国发布一连串良好的经济报告。中国是澳洲最大的出口市场，也是推动商品价格的关键因素。
“中国发布的最新数据令全球投资者感到振奋，特别是在欧洲、美国和日本的经济数据都有所改善的情况下，”CommSec首席分析师Craig James。
“希望主要经济体能够互有助益，从而提振全球经济整体增长形势。”
交易商还谨慎关注新西兰央行周四上午将发表的政策声明。(完)
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。