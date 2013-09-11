澳新汇市：澳元和新西兰元获买需追捧，因风险意愿回归

花旗的技术分析师认为，澳元有望涨至0.9575美元，甚至0.9900。

澳洲消费者信心指数大涨也有助澳元走势，此外该国利率处于记录低位与政府更替的前景，提升了市场对经济前景的乐观态度。

此前中国发布一连串良好的经济报告。中国是澳洲最大的出口市场，也是推动商品价格的关键因素。

“中国发布的最新数据令全球投资者感到振奋，特别是在欧洲、美国和日本的经济数据都有所改善的情况下，”CommSec首席分析师Craig James。

“希望主要经济体能够互有助益，从而提振全球经济整体增长形势。”

交易商还谨慎关注新西兰央行周四上午将发表的政策声明。(完)

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