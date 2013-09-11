东京汇市：日圆兑美元触及七周低点，中国强劲数据扶助风险货币

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3267 1.3267 +0.00 +0.55 1.3194 美元/日圆 100.41 100.39 +0.02 +15.76 86.74 欧元/日圆 133.23 133.19 +0.03 +16.40 114.46 美元/瑞郎 0.9354 0.9347 +0.07 +2.17 0.9155 英镑/美元 1.5730 1.5733 -0.02 -3.21 1.6251 美元/加元 1.0352 1.0348 +0.04 +4.34 0.9921 澳元/美元 0.9291 0.9308 -0.18 -10.60 1.0393 新西兰元/美 0.8046 0.8066 -0.25 -2.86 0.8283 元 澳元/日圆 93.310 93.440 -0.14 +3.53 90.130 新西兰元/日 80.800 80.970 -0.21 -42.62 140.820 圆 英镑/日圆 157.95 157.94 +0.01 +12.16 140.82 澳元/新西兰 1.1540 1.1534 +0.05 -7.97 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。