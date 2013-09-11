《德国经济分析》企业自恃创新能力领先，无惧中国经济转型冲击

**更领先的优势**

相较之下，意大利在服饰及鞋品等传统消费领域，则是被中国打得苦不堪言，在这些领域，廉价人力的重要性大过技术水准，而意大利国内厂商在升级方面又是行动缓慢。

佛罗伦斯大学教授Giorgia Giovannetti指出，在电机设备等更先进、资本密集度更高的领域，意大利也饱受压力。

“我还不至于会说中国正在导致意大利工业没落。但我会说中国真的构成了竞争威胁，因此企业界必须正视，”她表示。

建筑设备就是这股趋势的代表性例子。中国工程机械行业的双雄--三一重工及中联重科，分别透过收购德国Putzmeister及意大利CIFA，取得混凝土泵生产技术。

“10年后，我们将会看到，许多现在基本上属于中国国内性质的企业，届时将形容自己是跨国性企业，但具有中国特色，”管理顾问公司麦肯锡驻上海亚洲区董事长欧高敦指出。

德国所面临的风险在于，在那些不像精密工程那么专精的领域里，中国企业将发挥自家发展或从外部买进的技术，应用在德国根本望尘莫及的规模经济。

一名产业高层人士指出，够水准的技术，加上巨大产能，这两者的结合，就是颠覆德国太阳能产业的原因，而不是所谓的中国企业倾销。

他担心，德国某些领域的中小企业低估中国的威胁，可能面临类似的“结构性危机。”

不过这种看法尚未成为主流。德国目前居于机械技术的全球领导地位，过去也克服了其他亚洲对手的削价竞争。

“重点是德国仍居于技术最前线，”Helaba银行经济分析师Stefan Muetze指出。“包括研发等许多指标显示，德国竞争力很强，所以我们暂时可以高枕无忧。”(完) (编译 蔡美珍/石冠兰；; 审校 隋芬)