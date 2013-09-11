《热点透视》道琼工业指数中金融股权重过大，比例失真

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 田建华
路透纽约9月10日 - 道琼工业指数最新的调整给予金融股太多权重。新加入指数的公司--高盛 和Visa 就占了近15%，所有金融类成分股接近四分之一权重。这已经超过它们在国内生产总值(GDP)和获利中所占的比例。
去年金融和保险类企业利润在全美企业中占比为7.6%。而金融领域，包括房地产和租赁在内总计贡献了16.5%的国民收入。
这还不算完。在本月三家新公司加入道琼工业指数后，常规银行业者在指数内的份量就不算大了，摩根大通 是指数中唯一的常规银行。多数纳入指数的金融服务企业或者是投资银行或者是影子银行，诸如通用电气 旗下金融公司。
当然，该指数在许多方面已经失真。最初设计于1896年，如今仍毅然决然地沿用古老地计算方式，将成分股股票价格简单相加，然后除以一个除数。这个除数也看起来很古怪。除数最初是成分股的数量，这讲得通。经过117年成分公司替换和股票分拆，现在除数是0.13。
这样数字就扭曲了，因高股价的成分股权重会大于低股价成分股。以昨日收盘价计算，IBM 股价为每股184.98美元，权重是通用电气的四倍，后者股价为23.39美元，但以营收、资产和市值衡量，通用电气却规模更大。
道琼工业指数被塞进更多金融企业，问题就更严重了。银行业财富没有快速增加的情况下，这样做，道琼工业指数研究员的工作可干得不怎么样。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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